 Medienbericht: Iranische Fluggesellschaft Mahan Air soll Flugbetrieb in Deutschland einstellen

BerlinDie Bundesregierung will nach Informationen der „Bild“-Zeitung den Flugbetrieb der iranischen Gesellschaft Mahan Air ab deutschen Flughäfen einstellen. Dies solle im Laufe des Januars geschehen, berichtete die Zeitung am Freitag vorab ohne Angaben von Quellen. Die Bundesregierung sei zu diesem Ergebnis nach intensiven Beratungen gekommen. Derzeit fliegt Mahan Air pro Woche viermal ab Düsseldorf und zweimal ab München in die iranische Hauptstadt Teheran. Die Bundesregierung wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.