Medienberichte: Amazon erhält angeblich 10-Milliarden-Dollar-Auftrag vom Pentagon

Die Gerüchte stoßen bereits auf Widerstand: In der konservativen Boulevardzeitung „New York Post“ schaltete die Lobbygruppe „Less Government“ eine ganzseitige Anzeige, die sich direkt an Trump wendet. Sie zeigt ein Foto des lachenden Amazon-Chefs Jeff Bezos und einen fiktiven Brief, in dem Bezos sich bei Trump für die „Zuwendung“ über 10 Milliarden Dollar bedankt und versichert, so könne er noch besser gegen Trumps Politik vorgehen.