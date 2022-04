Mehr Komfort, mehr Sicherheit Fahrrad-Gadgets für die neue Saison

Cosmo Vision – Head-up-Display für die Nase

Smartphone-Halterungen am Lenker erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Wer allerdings sein Handy lieber geschützt in der Tasche lassen will, dem bietet die Head-up-Display-Brille Cosmo Vision eine smarte Alternative. Sie projiziert Informationen vom Smartphone direkt in das Blickfeld des Fahrers, zugleich dient sie als Wind- und Sonnenschutz. Wird ein mit entsprechender App gerüstetes Smartphone mit der Brille per Bluetooth verbunden, zeigt sie im rechten Glas unter anderem die aktuelle Fahrgeschwindigkeit oder Navigationshinweise an. Über einen auf Gesten reagierenden Sensor am linken Brillenglas lässt sich die Anzeige steuern. In die 40 Gramm leichte Vision ist ein per USB aufladbarer Akku integriert, der Strom für bis zu zwölf Betriebsstunden bereitstellt. Neben der wassergeschützten Elektronik bietet die Vision auch selbsttönende Gläser, die dank Helligkeitssensor den Verdunklungsgrad automatisch anpasst. Mit rund 490 Euro kostet sie allerdings mehr als viele Smartphones und Lenkradhalterungen zusammen.

Bild: Cosmo Connected