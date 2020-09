„Mein Schiff 6“ Corona-Verdachtsfälle auf Tui-Kreuzfahrtschiff negativ getestet

Das Schiff mit rund 920 Passagieren aus Deutschland und knapp 670 Besatzungsmitgliedern an Bord legte in der Nacht im Hafen von Piräus an. Es war am Sonntag in Heraklion zu einer einwöchigen Mittelmeertour aufgebrochen. Mitarbeiter der griechischen Behörden nahmen am Dienstagmorgen vor Ort einen dritten Test der mittlerweile isolierten und nach Angaben von Tui symptomfreien Crew-Mitglieder vor.