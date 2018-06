Meituan-Dianping: Chinesischer Online-Gigant steht vor Milliarden-Börsengang

Hongkong/ShanghaiDer chinesische Online-Plattform-Tausendsassa Meituan-Dianping will Insidern zufolge vier Milliarden Dollar bei seinem Börsengang in Hongkong einsammeln. Es werde eine Bewertung von 60 Milliarden Dollar angestrebt, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.