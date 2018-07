Metro-Chef Koch: „Verkauf von Galeria Kaufhof war richtige Entscheidung“

Zudem kündigte Koch eine Digitalisierungsoffensive in der Gastronomie an - der wichtigsten Kundengruppe im Großhandel. Bei Metros Supermarkttochter Real will Koch einen Teil der Filialen auf das so genannte Markthallen-Konzept umstellen und auf eine enge Verbindung von Handel und Gastronomie setzen. "Insgesamt glauben wir, dass sich mittelfristig rund 30 unserer deutschlandweit rund 280 Standorte für das Markthallen-Konzept eignen", sagte Koch.