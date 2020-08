Metro-Chef Olaf Koch kehrt dem Großhändler den Rücken

Metro war in Kochs Amtszeit auch Ziel eines Übernahmeversuchs geworden. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hatte zusammen mit seinem Investment-Partner Patrik Tkac versucht, den Düsseldorfer Großhändler zu kaufen. Die Pläne waren im vergangenen Jahr gescheitert. Kretinsky hatte danach erklärt, er sehe nun den Vorstand um Koch am Zug, den Aktienpreis der Metro in die Höhe zu schrauben. Dazu erwarte er zahlreiche Initiativen des Vorstands. Er hält über seine Holding EPGC knapp 30 Prozent der Anteile. Koch sagte, sein Schritt habe „nichts mit EPGC zu tun, sie sind auch noch nicht informiert“. „Es gab weder Druck noch Signale von ihrer Seite. Die Zusammenarbeit war professionell, es gab keine Friktionen in den vergangenen Monaten“, betonte der scheidende Metro-Chef.



Nach dem Verkauf der Supermarktkette Real will Metro-Chef Olaf Koch den Großhandelskonzern entstauben und mit Apps und Softwarelösungen zum Restaurantdienstleister umbauen. Spielen die Kunden mit?