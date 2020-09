Metro-Chef Olaf Koch „Meine Meinung hat sich nicht geändert, was die Perspektiven des Unternehmens und die Bewertung betrifft“

Im Metro-Vorstand dürfte die Mitteilung für wenig Begeisterung gesorgt haben: Der tschechische Investor Daniel Křetínský und sein Geschäftspartner Patrik Tkac haben ein Angebot zur Übernahme der Kontrolle beim Großhandelskonzern Metro abgegeben. Die von den beiden Unternehmern kontrollierte EP Global Commerce biete 8,48 Euro je Stammaktie in bar, teilten die Investoren, die bereits 29,99 Prozent der Anteile halten, am späten Sonntagabend mit. Nun ist das Metro-Management am Zug, wobei Vorstandschef Olaf Koch zuletzt keinen Hehl daraus machte, dass er die Aktie für unterbewertet hält. Momentan werde der gesamte Großhandelssektor an den Börsen kritisch gesehen, aber „auch vorher hat die Börse aus meiner Sicht nicht das wirkliche Potenzial des Unternehmens abgebildet“, sagte Koch vor wenigen Tagen der WirtschaftsWoche. Der Vorstand dürfte die Offerte daher – wie schon im vergangenen Jahr – nicht unterstützen.