Metro-Chef Olaf Koch „Wir haben echt noch was zu tun“

Blicken Sie aufgrund dieser Aussichten so zuversichtlich in die ungewisse Zukunft?

Ich bin zuversichtlich, weil wir die richtigen Weichen gestellt haben. Aber natürlich haben wir weiter Herausforderungen. Wir haben echt noch was zu tun: Wir müssen in Zukunft in Standorte, Belieferung und digitale Services investieren. Und da reden wir nicht von unerheblichen Summen.