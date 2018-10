Metro-Chef Olaf Koch „Wir haben echt noch was zu tun“

Der Hörsaal ist nicht mehr ganz gefüllt, als Metro-CEO Olaf Koch die Bühne eines Hörsaals an der WHU - Otto Beisheim School of Management im beschaulichen Vallendar betritt. Dabei trägt die Hochschule den Namen des Metro-Gründers Otto Beisheim. Koch ist auch wegen dieser historischen Verpflichtung einer der Redner auf dem diesjährigen IdeaLab!, einer Start-up-Konferenz, die jährlich an der Hochschule stattfindet. Vor ihm haben Internetunternehmer Oliver Samwer und Google-Deutschlandchef Philipp Justus mit den Studenten, Investoren und jungen Gründern über Entrepreneurship diskutiert. Das Publikum saß dabei teilweise auf den Treppenstufen, weil es im Hörsaal so voll war. Nun ist Olaf Koch an der Reihe.