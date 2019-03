Metro „Das nächste Kapitel heißt: Expansion“

Immerhin ringt die Großmarktsparte zumindest in Deutschland seit Jahren um den richtigen Kurs. Mit immer neuen Konzepten haben Koch, sein Vorgänger Eckhard Cordes und ihre zahlreichen Cash & Carry-Chefs versucht, das Geschäft im Heimatmarkt auf Kurs zu bringen – und sind bislang allesamt gescheitert. Nun also der nächste Ansatz: Insgesamt sechs Märkte in Nürnberg-Buch, Nürnberg-Eibach, Krefeld, Essen und Leipzig wurden bereits umgebaut – sowie der in Düsseldorf.



Bevor der Rundgang startet, führt Koch die Journalistenschar in einen kleinen Besprechungsraum neben dem Eingang. Koch baut sich vor einer Kaffee-Maschine auf, die – natürlich – mit Bohnen der Metro-Marke Rioba befüllt wird. Die Großmärkte seien zu lange als „verkappte SB-Warenhäuser“ geführt worden, sagt er. Der Fokus auf Metros Kernklientel, also die Gastronomen, sei dabei verloren gegangen.