Metro in der Ukraine „In umkämpften Gebieten zahlen wir den doppelten Lohn“

Wie sehr hat sich Ihre Arbeit seit dem Krieg verändert? Wo liegen nun die Schwerpunkte Ihres Managements?

Vor dem Krieg haben wir uns stark mit Umsatz- und Profitabilitätsziele beschäftigt. Seit der Krieg begonnen hat, kümmern wir uns in der ersten Morgenkonferenz um 6 Uhr zuerst um die Frage, ob alle unsere Mitarbeiter noch am Leben sind. Im Fokus stehen nun das Tagesgeschäft und die Frage, wie wir die Sicherheit und das Überleben unserer Mitarbeiter gewährleisten können. Zudem konzentrieren wir uns darauf, was wir gegen die humanitäre Krise in der Ukraine unternehmen können. Metro spendet in großem Umfang für Zivilisten und die Armee. So hat Metro etwa 84 Tonnen an Grundnahrungslebensmitteln, 28 Tonnen Fleisch und Fisch und 14 Tonnen an Hygieneprodukten gespendet. Möglich wurde diese Hilfe durch die Spenden von Metro-Märkten rund um den Globus.