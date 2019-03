Metro „Das nächste Kapitel heißt: Expansion“

Die Düsseldorfer Filiale diene dabei als „eine Blaupause, aber sie wird permanent überarbeitet und weiterentwickelt“, sagt Koch. Allerdings gebe es keine Standardkonzepte mehr wie in der Vergangenheit, als der Konzern so gut wie alle Märkte weltweit nach dem gleichen Schema bauen ließ. Mit teils bizarren Folgen. So mussten die Dächer von Metro-Gebäude selbst in Indien lange Zeit in der Lage sein, meterdicke Schneedecken zu tragen. Inzwischen habe man sich von derlei „standardisierten Großmarkt-Formaten“ verabschiedet, sagt Koch. Es gehe hin „zu passgenaueren Angeboten für die lokalen Märkte.“