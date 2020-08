Metro nach Olaf Koch Die Agenda des nächsten Metro-Chefs

In den vergangenen Jahren hat Metro bereits einiges getan und allerlei Softwareprogramme und Apps gelauncht, mit denen Gastronomen beispielweise Tischreservierungen managen oder die Zutaten für Gerichte kalkulieren können. Auch ein Onlineshop für Gastronomen wurde hochgezogen und der Metro-eigene Lieferservice ausgebaut, um Kunden stärker an den Konzern zu binden. Gebannt ist die Gefahr für den Konzern damit aber noch nicht. Denn in der Branche gilt es als ausgemacht, dass der US-Internetriese Amazon früher oder später stärker in das Großhandelsgeschäft vordringen wird. Bislang bietet Amazon Geschäftskunden vor allem Produkte wie Büromaterial und Reinigungsmittel an. Doch das könnte sich schnell ändern. Auch andere Rivalen preschen vor. Die Kölner Rewe-Gruppe hat etwa den Kiosk- und Tankstellenversorger Lekkerland übernommen, und wächst so zur Konkurrenz heran. Der Schweizer Restaurantlieferant Transgourmet baut sein Geschäft in Deutschland aus.



Und die Wettbewerber verfügen bereits über erhebliche Digitalkompetenzen, können Metro so das Geschäft im Heimatmarkt künftig deutlich schwerer machen. Will ein neuer Chef den Angreifern Paroli bieten, wird er oder sie daher auch die digitale Abwehr hochfahren müssen.



