Metro-Tochter unter Druck Der Poker um Real belastet das Geschäft

Die Supermarktkette Rewe führt demnach das Wachstumsranking an und konnte seit Januar um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegen. Edeka folgt mit Abstand auf dem zweiten Platz und 4 Prozent mehr Umsatz. Auch bei den Discountern Aldi Nord (+1,9%), Aldi Süd (+1,5%), Lidl (+1,4%) und Penny (+1,4%) stimmt die Richtung. Real verbuchte den Daten zufolge dagegen ein Umsatzminus von 3,5 Prozent beim Verkauf von FMCG-Gütern. Auch Kennzahlen wie Frequenz und Käuferzahlen weisen nach unten. Lediglich die Bonsumme blieb laut GfK stabil, was angesichts inflationsbedingter Preissteigerungen aber kaum Anlass für Zufriedenheit sein dürfte. Zumal nicht nur die Umsatzverluste belasten. Auch Lieferanten sollen die unsichere Lage von Real derzeit ausnutzen und um Konditionen bei den Einkaufspreisen feilschen, heißt es in der Branche. Real will sich erst im Rahmen der Quartalsberichterstattung des Mutterkonzerns Metro zur Geschäftsentwicklung äußern.