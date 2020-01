Die sich seit Dezember 2019 finalisierenden Pläne, ebenso wie der mediale Warnruf Kockhaus' in dieser Woche, deuten aber an, dass ein Verkauf der Metro-Tochter nun tatsächlich in greifbare Nähe gerückt ist. Der geplante Verkauf muss noch vom Kartellamt gebilligt werden. Wettbewerbsrechtliche Bedenken – etwa durch eine Kooperation des Konsortiums mit Kaufland – versuchte X+Bricks bereits im Vorlauf während der Verhandlungen auszuräumen. Ob das funktioniert, ist allerdings offen. Die Pläne von X+Bricks muss das Kartellamt noch prüfen, das bei Übernahmen im von wenigen Handelskonzernen beherrschten deutschen Einzelhandel sehr genau hinsieht. Metro scheut denn auch das juristische Risiko: „Die geplante Abgabe von Standorten durch das Konsortium an andere Händler erfolgt nachgelagert und unabhängig von dem Verkauf von Real an das Konsortium.“