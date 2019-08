Metro und Kretinsky Vorerst gescheitert

Trotzdem bleibt der Tscheche ein Faktor, mit dem man weiter rechnen muss. Zu seinem weiteren Vorgehen bei Metro hält er sich bislang bedeckt: „Wir haben jetzt alle Optionen. Das ist ein Vorteil, den ich nicht aufgeben möchte“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Kretinsky könnte seinen Anteil weiter aufstocken, er hat über Optionen Zugriff auf ein Aktienpaket des Duisburger Familienkonzerns Haniel in einer Höhe von 15,2 Prozent – und so am Ende womöglich doch noch zum Zuge kommen.