Mieten-Krach Streit um Laden-Mieten: Adidas wehrt sich gegen Politiker-Schelte

Unterstützung für Adidas, Deichmann und andere Unternehmen kommt unter anderem von dem Unternehmensberater Bruno Fergen. Der frühere Kaufland-Manager hat sich in einem Brief an Justizministerin Lambrecht gewandt. Darin weist er darauf hin, dass die Unternehmen sich an geltendes Recht hielten. Ihnen als Justizministerin vorzuwerfen, sie handelten unsolidarisch, sei in seinen Augen „höchst bedenklich“. Ihre Äußerungen gegenüber Unternehmen wie Adidas oder Deichmann seien „in höchstem Maße erschreckend und falsch“. Demnach entfalle in allen Fällen, in denen der Mieter auf Grund behördlicher Verordnung seinen Geschäftsbetrieb schließen muss und die Mietfläche vom Mieter nicht mehr zum vertraglich vereinbarten Zweck genutzt werden könne, dessen Leistungsverpflichtung gegenüber dem Vermieter. „Dass diesen daran kein Verschulden trifft, ist unerheblich“, so Fergen.