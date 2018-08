Mieten, leihen, sammeln Auf diese neuen Märkte hat es Lidl abgesehen

Der Discountriese aus Neckarsulm feilt an allen Ecken und Enden an seinem Image. Mit Leihrädern, Carsharing, innerstädtischem Wohnungsbau und einem eigenen Müll-Entsorger versucht Lidl die Botschaft an den Mann und die Frau zu bringen, umweltbewusst und nachhaltig zu sein. Wer sich in der angesagten Shared Economy – also dem Teilen von Autos, Fahrrädern oder anderen Dingen – tummelt, wirkt sympathisch und modern.