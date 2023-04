Milchwerke Berchtesgadener Land „Hafermilch hat die Nährwerte einer Apfelsaftschorle“

Die Milchwerke Berchtesgadener Land sind seit 50 Jahren ein genossenschaftlicher Betrieb und gehören derzeit rund 1800 abstimmungsberechtigten Bauern. Ist denen noch nach Reden bei ständig neuen Forderungen nach mehr Tierwohl oder nach Warnhinweisen auf Verpackungen?

Es ist gut, dass wir so viel Tourismus hier in der Alpenregion haben. Weil die Bauern dadurch immer in Kontakt mit der städtischen Bevölkerung sind. Sie wissen genau, wie die argumentieren. Was denen wichtig ist. Sie verstehen deshalb auch, dass wir uns Richtung Nachhaltigkeit bewegen müssen. Wir haben uns mit dem Thema Nachhaltigkeit schon vor mindestens zehn Jahren beschäftigt, als das noch nicht so ein Modewort war.



Lesen Sie auch: Diese Grafiken zeigen, wie sich der Milchkonsum der Deutschen verändert



Nämlich?

Beim Bau einer neuen Abfüllanlage für Milchmischgetränke haben wir uns für die teurere Kartonverpackung entschieden. Lange bevor Plastik so verschrien war. Alle Becher haben wir inzwischen umgestellt auf Zwei-Komponenten-Becher, mit einer Papierbanderole als Hauptbestandteil, einem nachwachsenden Rohstoff. Vor zehn Jahren haben wir die ersten Hybridautos gekauft. Wir haben einen großen eigenen Fuhrpark. Alle Beschäftigten, auch in der Kantine oder in der Reinigung, sind fest angestellte Mitarbeiter mit allen Sozialleistungen. Das sind auch alles Dinge, die der jungen Generation wichtig sind. Zusammen mit Penny haben wir jetzt das Projekt Zukunftsbauer. Jeder Bauer, der etwas in Richtung mehr Nachhaltigkeit macht, kriegt Geld aus einem Fördertopf. Für einen Elektrotraktor oder eine LED-Beleuchtung. Alles, was CO2 einspart. Das sind die Dinge, die die Leute hören wollen. Ein Gesamtkonzept und keinen ideologischen Ansatz, der nicht ausgegoren ist.