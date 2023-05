Milka, Dallmayr, Chio Chips „Es ist sehr einfach, bei Markenprodukten 25 bis 50 Prozent zu sparen“

Hoffnung, dass die Welle der Preiserhöhungen im Lebensmittelhandel nun insgesamt rasch abebbt, wäre aber wohl verfrüht. So erwarten die Inflationsexperten des Kreditversicherers Allianz-Trade, dass sich Nahrungsmittel in Deutschland in diesem Jahr noch einmal um mehr als zwölf Prozent verteuern – und einmal „durchgesetzte Preiserhöhungen werden erfahrungsgemäß nur selten zurückgenommen.“