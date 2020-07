Milka vs. Ritter Sport Eine quadratische Milka? „Kurzfristig positiver Effekt“

Angenommen, das Gericht entscheide pro Mondelez, und Milka würde nun auch eine quadratische Schokolade produzieren: Wäre das überhaupt erfolgsversprechend? Oder kann das auch nach hinten losgehen, in dem Sinne, dass die Verbraucher nach jahrzehntelanger Gewöhnung an eine billige Ritter-Sport-Kopie denken?

Das ist der zentrale Punkt. Wir kennen ja die Strategie von Milka nicht und können nur Vermutungen anstellen. Aber man kann sich die Frage stellen: Wie will Milka in das Zielgruppensegment von Ritter Sport eindringen und damit erfolgreich sein? Es ist durchaus nachvollziehbar, dass man mit neuen Portionen oder Formaten neue Zielgruppen anzusprechen versucht, die man vorher nicht erreicht hat. Das spielt bei so geringen Wachstumsraten im deutschen Markt eine Rolle. Womöglich spekuliert Milka auf Verdrängungseffekte: dass man es also schafft, Ritter-Sport-Kunden zumindest zum Probieren von Milka-Produkten zu bringen. Probierkäufe sind sinnvoll in diesem engen Markt. Ein quadratisches Format einzuführen, könnte für Milka sicher einen positiven kurzfristigen Effekt haben. Aber auf lange Sicht entscheidet eben doch der Geschmack der Schokolade.



Mehr zum Thema

Andreas Ronken über die Herausforderungen der Marke Ritter Sport, neue Sorten, Fragen von chinesischen Händlern und seinen knallgelben Audi. Das ganze Interview finden Sie hier.