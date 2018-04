Novartis baut mit Milliarden-Zukauf Gentherapie aus

Der neue Novartis-Chef Vasant Narasimhan setzt kurz nach seinem Amtantritt erneut Akzente. Der Pharmariese aus Basel legt 8,7 Milliarden Dollar für die US-Firma AveXis auf den Tisch und verstärkt damit sein Gentherapie-Geschäft. Für den Zukauf solle unter anderem Geld verwendet werden, das durch den Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten hereinkomme, sagte der seit Februar an der Konzernspitze stehende Narasimhan am Montag. Novartis hatte vor zwei Wochen angekündigt, sich aus dem gemeinsam mit GlaxoSmithKline betriebenen Geschäft zurückzuziehen und seinen Anteil für 13 Milliarden Dollar an den britischen Partner zu veräußern.