Milliardendeal Philips verkauft Haushalts-Sparte an Fonds aus China

Der niederländische Konzern Philips verkauft seine Haushaltsgeräte-Sparte für rund 3,7 Milliarden Euro an den asiatischen Investmentfonds Hillhouse Capital. Das teilte Philips am Donnerstag in Amsterdam mit. Philips werde außerdem für Lizenzen 700 Millionen Euro in 15 Jahren bekommen. Der Verkauf war erwartet worden und soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen sein.