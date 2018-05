Werden Sondereditionen in limitierten Auflagen herausgegeben, schnellen die Preise aber auch gerne höher. So erzielten Verkäufer mit den in Kooperation von Sänger Pharrell Williams, Chanel und Adidas kreierten Sneakern mehr als 10.000 Dollar, ebenso wie mit den Nikes "Air Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful". Dabei kommt den Firmen zugute, dass die einst als Freizeitschluffen verpönten Turnschuhe businesstauglich geworden sind. So trägt der modebewusste Mann sie zum Designer- oder Maßanzug und Frauen ihre Sneaker auch schon mal zum Rock oder langen Kleid. Doch die "Sneakerisierung" könnte für die klassischen Schuhproduzenten zum Problem werden. "Nach etlichen Saisons mit gemütlichen Schuhen wird es schwierig werden, Frauen wieder zurück auf die Absätze zu bekommen", meint Federica Montelli, Leiterin der Modeabteilung des berühmten Mailänder Kaufhauses La Rinascente. Die Sportartikelhersteller fürchten die Konkurrenz nicht. "Wenn Luxuskonzerne den sportlichen Weg gehen, ist das nur positiv", sagt Puma-Chef Björn Gulden. "Wenn das den Sneaker-Markt befeuert, können wir glücklich sein."