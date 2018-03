Millionen-Bußgeld: Schmutziger Wettbewerb bei den Saubermännern

Bereits 2008 hatte das Bundeskartellamt in einem ähnlichen Verfahren wegen Preisabsprachen bei Handgeschirrspülmitteln, Duschgels und Zahncreme gegen acht Hersteller Bußgelder in einer Gesamthöhe von rund 37 Millionen Euro verhängt. Auch in diesem Fall waren laut Kartellamt Henkel und Reckit Benckiser an dem verbotenen Informationsaustausch beteiligt. Damals ging es unter anderem um Handspülmittel von Pril und Palmolive, Duschgels von Fa und Duschdas sowie Zahncremes der Marken Signal und Colgate.