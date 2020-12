Millionen für Canyon Im Fahrrad-Duell gegen Rose holt sich Canyon starke Unterstützer

Gründer Arnold hatte inzwischen den CEO-Posten an Armin Landgraf abgegeben. Der setzt in den kommenden Jahren noch auf Wachstumsmöglichkeiten in Europa und den USA und auch im schnell wachsenden E-Bike-Markt.

Hilfe vom iPod-Mann



Unterstützung verspricht sich Canyon nun von GBL – und einem Apple-Veteranen. Denn neben GBL wird auch der frühere Apple-Manager Tony Fadell mit einer Minderheitsbeteiligung mit von der Partie sein. Der Computeringenieur Fadell war maßgeblich an der Entwicklung des iPods und des iPhones beteiligt. Nach seiner Zeit bei Apple war er einer der Mitgründer des Thermostat-Entwicklers Nets Labs, der später an Google verkauft wurde. Über seine Denkfabrik Future Shape, heißt es, werde er Canyon künftig auch beraten.