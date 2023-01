Millionenerfolg für Bertelsmann „Die einzigen Bücher, die sich schneller verkauft haben, waren die über Harry Potter“

Selten war schon im Voraus so viel Trubel um eine Bucherscheinung. Und dennoch hat ihr immenser Erfolg wohl selbst die größten Optimisten in der Branche überrascht: Mehr als 1,4 Millionen Mal haben sich die Memoiren von Prinz Harry bereits an ihrem Veröffentlichungstag verkauft. Und diese Zahl betrifft allein die englischsprachige Ausgabe der Autobiografie, deren Übersetzungen in 15 weitere Sprachen am Dienstag zeitgleich zur Originalfassung erschienen sind. „Die einzigen Bücher, die sich je schneller verkauft haben, waren die über den anderen Harry: Harry Potter“, kommentierte ein britischer Verlagsvertreter den „ungeheuerlichen“ Verkaufsschlager in der „New York Times“. Allein in Großbritannien gingen am Dienstag demnach 400.000 Exemplare des Buchs über die Ladentheken.