Mineralwasserhersteller Heißer Sommer kurbelt Geschäfte von Gerolsteiner an

GerolsteinDer heiße Sommer hat dem Mineralwasserhersteller Gerolsteiner gute Geschäfte beschert. „Die Wettersituation hat den positiven Trend der letzten Jahre noch mal verstärkt“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer des Gerolsteiner Brunnens, Joachim Schwarz, am Dienstag in Gerolstein. Der Umsatz stieg in den ersten sieben Monaten 2018 gemessen am Vorjahreszeitraum um gut 6 Prozent auf 182,6 Millionen Euro. Der Absatz wuchs um 4,7 Prozent auf 4,8 Millionen Hektoliter. Bei Gerolsteiner sind Sieben-Monats-Zahlen üblich, da sich so das Sommergeschäft am besten abbilden lasse.