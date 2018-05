Mit Hilfe von Ebay: Wie sich Läden für den Online-Handel wappnen

Eine Stadt wie Mönchengladbach erhält bei Ebay eine eigene Webseite, auf der alle teilnehmenden Händler aufgelistet werden und so gefunden werden können. Wenn ein Kunde nun etwas bei der Mönchengladbacher Apotheke kaufen will, wird er auf den Ebay-Shop der Apotheke weitergeleitet. Diesen betreiben die Händler in Eigenregie: Sie inserieren Produkte mit Beschreibungen sowie Fotos, verpacken Produkte und verschicken sie an die Kunden. Es sei denn, die Kunden nehmen den Weg in die Innenstadt auf sich und holen den Einkauf im Laden ab - auch das ist möglich.

Durch den eigenen Ebay-Shop können die lokalen Händler ihre Produkte 17 Millionen aktiven Ebay-Kunden in Deutschland und 161 Millionen weltweit anbieten. Für diese Möglichkeit erhält Ebay von den Händlern bei jedem Verkauf allerdings auch 9% des Kaufpreises sowie einen jährlichen Betrag für die Mitgliedschaft bei der Ebay-City. Also dafür, dass der Ebay-Shop der Mönchengladbacher Apotheke auch auf der Ebay-Seite der Stadt präsentiert wird.

Vor Ort kümmert sich dann die Wirtschaftsförderung der jeweiligen Stadt um die Betreuung des Online-Marktplatzes, während Ebay die eigene Plattform zur Verfügung stellt. Workshops sollen den Händlern den Schritt in den Onlinehandel erleichtern und gerade bei technischen Herausforderungen helfen.