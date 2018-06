Mitfahrdienst: Chinesischer Uber-Rivale Didi startet in Australien

SydneyDer chinesische Uber-Rivale Didi Chuxing wagt sich erstmals in ein westliches Land und expandiert noch im Juni nach Australien. Die erste Stadt werde Melbourne sein, teilte der Mitfahrdienst am Freitag mit, der 2016 das Festland-Geschäft von Uber in der Volksrepublik gekauft hatte. Der US-Konzern ist bereits in Australien aktiv.