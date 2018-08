Mitfahrdienst Ola: Uber bekommt in Großbritannien Konkurrenz aus Indien

Neu DelhiDer US-Fahrdienstvermittler Uber bekommt es auch in Großbritannien mit einem altbekannten Gegenspieler aus Indien zu tun. Am Dienstag kündigte Rivale Ola an, noch im September in Süd-Wales an den Start zu gehen. Bis Jahresende will der Dienst in ganz Großbritannien aktiv sein und neben privaten Fahrzeugen auch die bekannten britischen schwarzen Taxis anbieten.