Mobile Shopping Wish - eine App für die Lust am Ramsch

Rechts- und Fachanwältin für IT-Recht, Gabriele von Thüngen-Reichenbach, sieht darüber hinaus noch ganz andere Probleme. Das Unternehmen weist zum Beispiel kein Impressum aus. Das allein kann theoretisch mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Und es geht noch weiter: Wish gibt in der App Preise ohne Mehrwertsteuer an, obwohl das Unternehmen die Pflicht hat, sie mit der Steuer auszuweisen. „Wir werden im Internet von Akteuren überrannt, die sich nicht an unsere Gesetze halten. Und sie kommen häufig damit durch. Das erstaunt mich immer wieder“, sagt von Thüngen-Reichenbach.