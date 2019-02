 Mobile World Congress: Nokia-Smartphone mit fünf Kameras präsentiert

Light selbst verkaufte bisher die Foto-Kamera L16, die Fotos aus zehn gleichzeitigen Aufnahmen zusammenrechnet. Die Firma entwickelte dafür unter anderem einen Spezial-Chip, der auch im Nokia 9 PureView eingebaut ist. An der Integration hätten die Unternehmen gemeinsam gearbeitet, sagte HMD-Chef Florian Seiche am Sonntag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Das Flaggschiff-Modell soll für 699 Dollar verkauft werden.