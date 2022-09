Mobilität: Deutsche Bahn investiert bis 2030 mehr als 19 Milliarden Euro in Züge

Die Deutsche Bahn startet das größte Modernisierungsprogramm für ihre Fahrzeugflotte und will bis 2030 mehr als 19 Milliarden Euro in neue Lokomotiven und Züge stecken. „Wir investieren jetzt in die Züge der Zukunft“, erklärte Bahn-Chef Richard Lutz am Mittwoch zur Eisenbahnfachmesse InnoTrans in Berlin.