Mobilität: E-Scooter-Verleiher bietet Fahrtraining an

Hans Preißl, Referent im Frankfurter Verkehrsdezernat, schätzt die Zahl der derzeit in Frankfurt verfügbaren Miet-E-Scooter auf mehr als 2000 – und es werden wohl noch mehr. „Wir gehen davon aus, dass noch zwei Anbieter kommen“, so Preißl. In einem Fall könnte es schon in etwa zwei Wochen so weit sein, bislang sind in Frankfurt neben Lime die Anbieter Tier Mobility und Circ vertreten. „Das Beschwerdeaufkommen ist recht hoch, aber das ist im Verkehrsbereich immer so“, sagt Preißl. „Es ist eben ein neues Fahrzeug in unserer engen Stadt.“