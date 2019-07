Mobilität: E-Tretroller-Anbieter Tier verzeichnet eine Million Fahrten

BerlinEine Million Fahrten hat der Mobilitätsanbieter Tier Mobility seit dem Start seines Verleihs von E-Scootern in Deutschland vor einem Monat nach eigenen Angaben verzeichnet. Europaweit sei inzwischen der „Meilenstein“ von fünf Millionen Fahrten erreicht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Tier bietet seine E-Scooter hierzulande seit dem 22. Juni in acht Städten, darunter in Berlin, Bonn und Düsseldorf an.