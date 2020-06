Mobilität Fords E-Scooter-Firma Spin startet in Deutschland

In der Corona-Zeit gebe es mehr Nutzung durch Pendler in der Innenstadt als am Wochenende, deswegen werden mehr Scooter in der Nähe von Bahnhöfen platziert. In den USA erhielt Spin den Betrieb in der Krise größtenteils aufrecht. E-Scooter würden von vielen als individuelles Verkehrsmittel wahrgenommen, das in der Coronakrise sicher sei, sagte Petersen. Auch Städte seien empfänglicher für Elektro-Tretroller geworden: „Die Lösung kann ja nicht sein, dass alle wieder in ihr Auto steigen.“