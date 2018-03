Mobilität: Kostenloser Nahverkehr floppte bisher immer

Der estnische Finanztrick aber führt zu Verwerfungen. Innerhalb von vier Jahren meldeten sich 25.000 Einwohner aus dem Umland in der Hauptstadt an. Ihre Steuereinnahmen fehlen nun den Nachbargemeinden. Zudem blieben positive Effekte auf den Straßenverkehr nahezu aus, wie die niederländische Universität Delft in einer Studie ermittelte. So stieg die Zahl der ÖPNV-Nutzer in Tallinn bis 2016 gerade einmal um acht Prozent – viel zu wenig, um die Stadt vom Autoverkehr zu entlasten.