Mobilität: Pilotprojekt in Stuttgart testet Parkhäuser als Logistik-Drehkreuz

Vom Parkhaus aus sollen die Lastenräder dann in einem Umkreis von etwa 800 Metern operieren. Das Projekt läuft zunächst an drei Standorten in Stuttgart. Apcoa-Chef Philippe Op de Beeck geht aber davon aus, dass es auch in anderen Städten funktioniert. Das Projekt wird vom Bund mit rund 1,7 Millionen Euro gefördert.