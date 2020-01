Mobilitätsanbieter: FlixMobility hat 2019 seine Passagierzahl kräftig gesteigert

Nach dem Markteintritt in den USA 2018 stieg FlixMobility im vergangenen Jahr durch die Übernahme von Kamil Koc in der Türkei sowie in der Ukraine ins Geschäft ein. In Frankreich startete die Mitfahr-App Flixcar. Als nächstes will Flixtrain in Schweden Züge aufs Gleis setzen.