Mode-Start-up: Benjamin Otto baut Beteiligung an About You aus

Benjamin Otto baut seine private Beteiligung am stark wachsenden Onlinemodehändler About You aus. Das geht aus Eintragungen im Handelsregister hervor, berichtet die WirtschaftsWoche. Demnach hat der Enkel von Werner Otto, Gründer der Otto Gruppe, gemeinsam mit seiner Schwester Janina Özen-Otto weitere 20 Prozent des Unternehmens erworben und kontrolliert nun 24,9 Prozent der About-You-Anteile. Die Anteile hatte zuvor der Otto-Konzern über eine Tochtergesellschaft gehalten. Das Hamburger Unternehmen bleibt aber mit 68,2 Prozent weiter Mehrheitseigner von About You. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Informationen auf Anfrage.