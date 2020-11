Mode Streetwear-Label Supreme für 2,1 Milliarden Dollar verkauft

Es begann mit einem kleinen Skateboard-Shop in Manhattan, nun wechselt das Streetwear-Label Supreme für enorme 2,1 Milliarden Dollar (1,8 Mrd Euro) den Besitzer. Neuer Eigentümer der New Yorker Kultmarke wird laut Mitteilung vom Montag der Modekonzern VF Corporation, dem bereits Marken wie The North Face, Vans und Timberland gehören.