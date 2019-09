Modebranche: Deutsche Schuhbranche steigert Umsatz leicht

Deutschlands Schuhhersteller haben dank einer höheren Nachfrage nach Sneakern und Arbeitsschuhen mehr Geschäft gemacht. Produzenten von klassischen Lederschuhen hätten dagegen unter dem Kundenrückgang in den Innenstädten gelitten, teilte der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie (HDS/L) am Montag auf der Messe „Gallery Shoes“ in Düsseldorf mit.