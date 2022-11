Modebranche: Primark-Eigner will Preise des Billighändlers trotz Kostendruck niedrig halten

Der Primark-Eigner AB Foods will seine Preise trotz Kostensteigerungen nicht weiter anheben und nimmt dafür Belastungen beim Gewinn in Kauf. „Wir haben uns entschieden, die Preise für das neue Geschäftsjahr auf dem bereits umgesetzten und geplanten Niveau zu halten, um den Kunden beizustehen“, sagte Konzernchef George Weston am Dienstag.