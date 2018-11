Modebranche Primark rettet die Bilanz seines Mutterkonzerns AB Foods

DüsseldorfPrimark-Besitzer Associated British Foods (AB Foods) hat dank der boomenden Geschäfte seiner Billigmodekette mehr verdient als erwartet. In dem Mitte September abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der bereinigte operative Gewinn um drei Prozent auf 1,4 Milliarden Pfund, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.