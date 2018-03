Modebranche: Stella McCartney kauft ihre eigene Modemarke von Kering zurück

Die Vegetarierin und Pelzgegnerin begann bei Chloë und gründete ihr eigenes Label 2001 in Partnerschaft mit der Kering-Marke Gucci. Stella machte tragbare Mode, die für die Frauen immer etwas maskulin inspiriert war. Nie zu heiß, nie zu sexy, nie zu auffallend, nie zu luxuriös. Eher pragmatisch, zeitgemäß. Was allerdings auch dazu führte, dass sie nie so trendig war, wie einige ihrer Kollegen.