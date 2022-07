Modebranche Textilhandel weiter deutlich unter Vorkrisenniveau – keine baldige Erholung

Der stationäre Modehandel in Deutschland wird nach Einschätzung des Handelsverbandes Textil (BTE) auch in diesem Jahr noch nicht wieder an die Umsätze des letzten Vor-Pandemie-Jahres 2019 anknüpfen können. „Das erste Halbjahr hat der Modemarkt mit einem zweistelligen Minus von voraussichtlich 10 Prozent bis 12 Prozent im Vergleich zu 2019 abgeschlossen“, sagte der Präsident des Handelsverbandes Textil (BTE) Steffen Jost dem Branchenfachblatt „Textilwirtschaft“. „Dass sich das Minus im zweiten Halbjahr aufholen lässt, glaube ich nicht.“