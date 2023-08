Modehändler Gerry Weber im Aufwind: Gläubiger stimmen für Konzernsanierung

Vier Jahre nach der ersten Insolvenz hatte Gerry Weber im April ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren nach dem neuen StaRUG-Gesetz beantragt, die Einzelhandels-Tochter Gerry Weber Retail und die Österreich-Tochter gingen in Insolvenz. 122 von 171 Läden in Deutschland sollen bis Ende September geschlossen werden, „um den gesunden Kern zu schützen und Gerry Weber zukunftssicher aufzustellen“, wie die Firma erklärte. 350 Stellen sind davon betroffen, 75 weitere in der Zentrale. Gerry Weber werde sich künftig wieder auf den Großhandel mit Damenmode konzentrieren. In Österreich schließen 83 Filialen.