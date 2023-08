Modehändler P&C Gläubiger stimmen für den Insolvenzplan von Peek & Cloppenburg

Es war eine „lebhafte Sitzung“, berichtet ein Teilnehmer. Selten habe man Banker derart in Wallung erlebt. Doch am Ende haben die Gläubiger dem Insolvenzplan für den Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg mit großer Mehrheit zugestimmt. „Wir freuen uns über die Annahme unseres Plans“, wird Restrukturierungsgeschäftsführer Dirk Andres in einer Pressemitteilung zitiert.